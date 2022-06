Vooglaid läks Kallase vastu kohtusse

Vooglaiu teatel esitati hagi Harju maakohtusse Kallase veebruarikuise postituse tõttu Facebookis, kus peaminister viitas, et Vooglaid on rünnanud Eesti iseseisvust, tema meeleavaldusel rünnati Eesti politseid ning et muu hulgas on meeleavalduse korraldajad rünnanud arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid.