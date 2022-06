GALERII ⟩ Tallinna tänavatele jõuavad Ukraina illustraatorite tööd

Näitusel osaleva auhinnatud illustraatori Tanya Yakunova sõnul on tal tänaseni raske oma töödes kujutada midagi peale sõja: «Ma ei suuda peaaegu mitte midagi muud joonistada, kuna mu pea on sõjalugusid täis – õõvastavaid või kangelaslikke. Ukraina jaoks on see sõda olemuslik, nii et kogu mu tähelepanu on sellele suunatud. Tunnen, et see on minu kohus kunstnikuna, minu meetod Ukraina riigi ja ukraina kultuuri eest võitlemiseks. Teine põhjus on teraapia. See valu ja viha, mida tunnen, on vaja kuskile panna ning illustreerimine on minu viis meie uue tegelikkusega toime tulla.»