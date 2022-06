GALERII ⟩ Tallinna Raekoja platsil avati tänavune malevasuvi

«Õpilasmalev on paljude põlvkondade noortel aidanud sisustada suve, leida uusi sõpru ja jäädvustada toredaid mälestusi kogu eluks. On suurepärane, et see traditsioon kestab ja maleva populaarsus üha kasvab. Oleme väga tänulikud kõigile tööandjatele, kes annavad noortele võimaluse saada oma esimesi töökogemusi,» ütles Belobrovtsev. «Hea meel on ka selle üle, et koroonapandeemia ajal märgatavalt vähenenud malevlaste arv on uuesti tõusuteel. Tallinnast läheb malevasse tänavu 1000 noort, mis on umbes 150 võrra enam kui eelmisel aastal.»