Toomi büroo võitleb Eestist väljasaadetud Kremli-meelse mehe eest

Usmanovi naise sõnul helistati ta mehele ja kutsuti politseisse jutuajamisele. «Mitte miski ei näidanud, et asjad võivad nii lõppeda. Selgus, et nad ei lasknud naisel isegi oma mehega hüvasti jätta. Viisid ta tagauksest välja ja piirile. Tõsi, naine viidi koju, et ta võtaks mehele spordiriided, ning lubati võtta mehele ka sularaha,» kirjeldas Toom.

Toom väitis, et Usmanovile ei antud väljasaatmise kohta ka otsust, vaid protokoll selle kohta, et teda hoitakse kinni 48 tundi. «Seal on kirjas, et kapo hinnangul kujutab isik ohtu riigi julgeolekule ning ta on pikaajalisest elamisloast ilma jäetud, kuna esitas seda staatust taotledes valeandmeid,» lisas Toom.