Praegu peab Reformierakond ning selle esimees Kaja Kallas võimuläbirääkimisi Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega. Seda, et Kallas peaks enne uue koalitsiooni ametisse astumist tagasi astuma ja küsima riigikogult uue mandaadi, on nõudnud ka võimalik võimupartner Isamaa. Eelmisel nädalal Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» kõneledes väitis Kallas, et talle on mitmed riigiõiguse spetsialistid öelnud, et see oleks ohtlik pretsedent, kuna riigikogu ei anna mandaati valitsusele, vaid ainult peaministrile.