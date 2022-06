Tallinna loomaaias algab Tiigrioru ehitus

Tiigriorgu rajatakse peamiselt välialad amuuri tiigrile, kuid plaanis on näidata ka teisi Kaug-Ida liike – kavas on luua elupaigad veel leopardile, sõralistele, harsale, viiksjänesele ja lindudele.

Loomaaia direktor Tiit Maran usub, et Euroopas teist sellises mastaabis ekspositsiooni ei ole. «Tiigrioru kontseptsiooni koostamisel on osalenud paljud inimesed. Tahame teha Tiigriorust koha, mille lahendustesse on haaratud parim praegu maailmas olev teadmine,» lausus Maran.

Marani sõnul on Tiigriorg olemuselt midagi uut, mida võiks nimetada ka tiigrimaaks. Ligikaudu hektarisuurusele alale on plaanitud kaks osa viie tiigri jaoks – suurem on looduslik ning väiksem intensiivsema kogemuse ala, kus külastaja ja tiigri kontakt oleks tihedam. Võimalikuks tiigripere juurdekasvuks on plaanis ka kolm varuaedikut.