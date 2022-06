Sel kevadel noppis riigieksamilt maksimumi ehk 100 punkti 41 noort. Aastatepikkune tava on, et president kutsub kuld- ja hõbemedalistid Kadrioru roosiaeda, kuid nüüd tehti esimest korda suurüritus ka neile, kes said ühe või mitme riigieksami eest 100 punkti.