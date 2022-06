Parempoolsed punuvad suvekuumuses uut erakonda

Märtsis visati Isamaa parempoolsete ühenduse juhid eesotsas endise peaprokuröri Lavly Perlinguga erakonnast välja. Seejärel lahkusid veel paljud mõttekaaslased ning väljavisatud andsid teada, et loovad uue erakonna. Nüüd on järgmiste riigikogu valimisteni jäänud kaheksa kuud, aga uue erakonna sünnist pole midagi kuulda. Postimees tahtis Lavly Perlingult teada, millist poliitikat tahetakse teha ning kui on uue erakonna sünd.