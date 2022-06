Eestis tuvastati esimene ahvirõugete juhtum

Patsient, keskealine mees, sai nakkuse välisriigist ning terviseametile teadaolevalt puuduvad tal lähikontaktid Eestis. Patsiendil on ahvirõugetele iseloomulikud sümptomid. Tegemist on seni ainsa ahvirõugete juhtumiga Eestis.

Ahvirõugete sümptomid sarnanevad tavaliste rõugete omadele, kuid on leebemad. Haigusele on iseloomulik nahalööve, enamasti näol, peopesades, jalataldadel ja suguelunditel. Haigestumise algfaasis võib olla palavik, peavalu, lihasvalu, seljavalu, lümfisõlmede turse, külmavärinad ja väsimus. Enamik inimesi terveneb mõne nädala jooksul ja reeglina on tegemist iseparaneva haigusega.