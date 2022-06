FOTOD ⟩ Mees ründas Pirital elukaaslast ja appi tõtanud noormehi

«Mulle helistas politsei tagasi, et siis täpsemalt teada, kus mees on. Ja sel hetkel me kõik nägime, kuidas mees lõi eesti noorukit vastu pead. Poiss karjus, et see mees veel lähemale talle ei tuleks ja edasi ei lööks. Ma jooksin sinna, et seda meest peatada. Ta pakkus, et me võiksime kakelda omavahel, et siis aru saada kumb on lahedam, samal ajal solvas mind edasi,» rääkis Andrei. Ta täpsustas, et ta on 18-aastane, kuid see mees oli juba üle 40. «Pärast seda, kui ma keeldusin kaklusest, hakkas ta tüdrukuid solvama, kes olid siis eesti poiste kambas,» kirjeldas Andre.