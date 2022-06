Õnnetused elektritõuksidega on tänavu võrreldes mullusega kasvanud veerandi jagu ja toonud kaasa ühe poisi surma, ent üha rohkem leidub ka neid, keda kukkumisjärgne trauma saadab kogu elu. Sellest hoolimata on tõuksid tulnud liiklusesse selleks, et sinna jääda.