ANALÜÜS ⟩ Võimukõnelused: Nüüd käitub Isamaa jäigalt

See on küll vähem kui sotside poolt esialgu tahetud 800 eurot, kuid praeguselt 500 euro tasemelt siiski arvestatav tõus. Selles küsimuses käiski eelkõige vaidlus Reformierakonna ja sotside vahel, Isamaa vaatas kõrvalt ja oli nõus. Muuseas, see, et sotsid ja Reformierakond kokkuleppe avalikult välja ütlesid, on ka omamoodi surveavaldus Isamaale, et näe meie suudame leppida, kui kaua teie jäika panete.