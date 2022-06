Kantsler Salm: NATO on valmis Eestis sõdima esimesest sekundist alates

«Täna on Eesti inimestele oluline päev. Me tahtsime, et Eestit oleks võimalik kaitsta esimesest sekundist, esimesest meetrist, ja seda meile ei tagaks, mitte ainult kõmisevad sõnad, vaid tagaksid reaalsed väed, juhtimisstruktuurid, plaanid ja kõik muu, mis sinna juurde kuulub. Ja selle kõige me täna otsustena saime,» sõnas Salm.

NATO tippkohtumiselt tuli poliitiline otsus, et Eestisse luuakse alliansi diviisi juhtimisstaap. «Maakeeles tähendab see seda, et NATO on valmis Eestis esimesest sekundist - tegelikult juba enne, kui konflikt peaks puhkema - ja valmis sõdima 15 000 - 20 000 mehega,» selgitas kantsler, lisades, et juhtimisstaabi peakorteri loomiseks tulevad appi britid.

Britid on teatanud ka, et määravad ühe brigaadi jagu mehi (umbes 5000 meest) Eesti jaoks. «Lisaks on britid lubanud meile kallimaid suurema tulejõuga võimeid, nagu pikamaa raketiheitjad, helikopterid ning ka õhutõrjet,» märkis Salm, lisades, et sama on lubanud Balti riikidele ka Ameerika Ühendriigid.