Helir-Valdor Seeder koalitsioonilepingust: ma ikka jätkuvalt kordan, mitte üheski põhiküsimuses ei ole saavutatud kokkulepet

Kui Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on pigem optimistlikud, et kokkulepped on juba olemas või isegi nädala lõpuks oleks võimalik koalitsioonileping «ära triikida», siis Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder arvas, et üheski põhiküsimuses pole kokkulepet.