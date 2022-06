Suurbritannia annab Ukrainale veel miljardi väärtuses sõjalist abi

«See on esimene samm, mis võimaldab Ukrainal minna kaugemale oma vaprate sõdurite jõupingutustest kodumaa kaitsel ja liikuda ründeoperatsioonide suurendamise suunas territooriumi tagasisaamiseks,» lisati avalduses.

Briti peaminister Boris Johnson ütles, et Vladimir Putini rünnakud Ukraina vastu muutuvad üha barbaarsemaks, sest Venemaa juht ei suuda seal saavutada oma ootusi ja lootusi ning selle sõja mõttetus saab kõigile selgeks.

«Ühendkuningriigi relvad, varustus ja väljaõpe muudavad Ukraina kaitsevõimalusi selle rünnaku vastu. Ja meie seisame jätkuvalt Ukraina rahva toetuseks, et tagada Putini ebaõnnestumine Ukrainas,» rääkis Johnson.

Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal lubasid NATO liikmesriigid kulutada vähemalt kaks protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust kaitsele, et tagada alliansi valmisolek 2024. aastaks.

Selle eesmärgi olid 2021. aastal NATO 30 liikmesriigist täitnud või ületanud vaid kaheksa, kuid tänavu on mitmed riigid, nagu Saksamaa ja Itaalia, Ukraina sõja tõttu järsult oma kaitsekulutusi suurendanud.

«Meil on vaja, et liitlased – kõik liitlased – ei koonerdaks, et taastada heidutus ja tagada kaitse eeloleval kümnendil,» ütles Johnson Madridis NATO tippkohtumisel.