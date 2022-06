Putin eitas Venemaa vastutust Krementšuki rünnaku eest

«Meie armee ei ründa ühtegi tsiviilinfrastruktuuri objekti. Meil on kõik võimalused teada, mis ja kus asub,» ütles Putin pressikonverentsil Türkmenistani pealinnas.

«Keegi meie hulgas ei tulista niimoodi valimatult. Tavaliselt tehakse seda sihtmärkidega seotud luureandmete põhjal,» ütles Putin. Presidendi kinnitusel kasutatakse rünnakutes suure täpsusega relvi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles teisipäevaõhtuses videopöördumises, et Venemaa on tema riigi pihta tulistanud juba üle 2800 raketi, vahendas portaal Unian. Zelenskõi rõhutas, et need on üksnes raketid, kuid Ukraina linnu tulistatakse ka kõikvõimalikest teistest relvadest.

Zelenskõi veendumuse kohaselt soovisid okupandid raketilöögiga ostukeskusele Krementšukis tappa võimalikult palju inimesi.

«Vene rakett tabas sihilikult seda objekti. Ilmselgelt selline käsk oli. On ilmne, et just sellised koordinaadid said Vene mõrtsukad selle raketi jaoks,» ütles Zelenskõi.

«Ja selle riikliku terrorismi akti eest, nagu ka kõigi teiste eest, tuleb Venemaal vastust anda. Ukraina lahinguväljal, sanktsioone tugevdades ja loomulikult ka tribunalis,» ütles president.

Päästjate sõnul on hetkel teada 18 Krementšukis hukkunut. Arstiabi on osutatud 59 inimesele, neist 25 on intensiivravil.

Zelenskõi kutsus teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogu ees kõneldes ÜRO esindajaid külastama Krementšuki linnas Vene raketilöögiga hävitatud kaubanduskeskuse asupaika.