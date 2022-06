Koalitsioonikõnelused: üksikvanema toetus tõuseb 61 euro võrra

«Nüüd seisime valitsuskõnelustel üksikvanema toetuse mitmekordistamise eest. Kindlasti on üksikvanemate perede jaoks tegu läbimurdelise otsusega, mis aitab neil paremini toime tulla ja laste vaesust vähendada. Ma väga loodan, et üksikvanemad ei tunne enam, et riik on nende lapsed hüljanud. Iga laps loeb, iga laps on oluline,» lisas Kütt, kes on riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees.

Üksikvanema lapse toetust saavaid lapsi oli Eestis märtsi lõpu seisuga 10 222 ja seda toetust maksti 8804 üksikvanema perele. Toetusele on õigus lapsel, kelle sünniaktis pole isa kohta märget või on üks lapse vanematest on tagaotsitav. See toetus on olnud juba üle 21 aasta külmutatud olekus – 2001. aastal maksis riik üksikvanema lapsele 19,17 eurot kuus, 2022. aastal on see summa jätkuvalt 19,18 eurot.