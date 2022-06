Valitsus võtab Tallinna haigla ja Haapsalu raudtee tagant rahad ära

«Igal oinal on oma mihklipäev – nii ka Reformierakonnal,» kommenteeris otsust Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. «Selline madal poliitiline kättemaks tabab õnneks neid ennast kolm korda rohkem kui Läänemaad ja Tallinna. Kõik head asjad jätkuvad siis, kui Keskerakond on tagasi valitsuses. Vähemusvalitsus saab olla kahjulik. Seda nad tõestavad ilmekalt.»

Karilaid ütles, et 3 reformierakondlast helistasid talle eile ja ütlesid, et kui ta organiseerib riigikogus peretoetuste eelnõu menetluse lõpetamise, siis regionaalpoliitiline programm ehk Haapsalu raudtee ja Tallinna haigla arendus jätkuvad. Samuti meenutas ta, et riigikogu liikmena oli Kaja Kallas Haapsalu raudtee toetusrühma liige. «Järelikult tuleb ta riigikokku tagasi tuua.»