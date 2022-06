Michal: Kõlvart peab kaaluma ametist lahkumist

«Rahastamisotsused on tänaseni lahti, segadusi on projekti sisulisele küljega (sünnitusabi näiteks), lisaks sõnumid, et töö käigus muutub korruste arv. Edulugu, nagu punase plastiku tänavale valamine ja merre voolamine. Ainult, et mitte nii nähtavalt.

Mage värk oleks pehmelt öeldud. Olen endiselt Tallinna haiglate liitmise, kaasaegse taristu loomise pooldaja. Polnud saladus, et olen ka üks osake jõust, mis pealinna saadikuna toetas EL taasterahastust raha saamist Tallinna Haigla sünniks. Et pealinna ja Eesti inimesed saaks parema tervishoiu ja ehk tekiks tulevikus üks uues ekspordivõimalus. Puhtam, kõrgema lisandväärtusega, annaks tööd ja leiba.

See juhtum saab üheks maamärgiks halvast juhtimisest. Kui on tähtajad, riskid teada, tuleks võimalikult laiapõhjaliselt kaasa tõmmata kõik kes saavad ja tahavad aidata. Linnapea valis teise suuna, ütles, et teeb ise, ainus mida teistelt tahab on raha. Teatades linnavolikogus meile puldist, et tema vastutab ja teeb valmis.