Laanet: sisuliselt sai Madridis teoks kõik, mille nimel on valitsus pingutanud

«Oleme igati rahul sellega, mis Madridis otsustati – sisuliselt sai teoks kõik, mille nimel on Venemaa Föderatsiooni agressiooni algusest pingutanud kogu Eesti valitsus. Arvestades dramaatiliselt muutunud julgeolekuolukorda on kriitilise tähtsusega, et NATO suudaks kaitsta koheselt iga sentimeetrit NATO territooriumist,» ütles Laanet.

Madridis sai uue hoo sisse ka Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise protsess. «On äärmiselt positiivne, et liitumisläbirääkimised Soome ja Rootsiga saavad alata ja loodame, et protsess ei jää venima. Aga Soome ja Rootsi ei ole kindlasti viimased alliansiga liitujad. Nii Ukrainal kui ka Gruusial on endiselt NATO liikmesuse perspektiiv, nagu see sõnastati 2008. aasta Bukaresti tippkohtumisel,» ütles Sutt.