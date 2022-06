On päikeseline päev ning telefoni ilmaäpp ennustab kõrgeimaks päevaseks temperatuuriks 27 kraadi – ideaalne rannailm. Ometigi ei naudi Tallinna Teede Aktsiaseltsi teetöölised suvepuhkust ja rammestavat leitsakut, vaid rühmavad lõõmava päikese all oranžides helkurvestides Kajaka tänaval. Käsil on teeremont.