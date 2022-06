Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp rääkis Postimehele, et praeguste andmete põhjal ei ole võimalik kindlalt väita, millises vanuserühmas on haigestumine kõige suurem. «Kuivõrd terviseametil on info vaid riskirühma kuuluvate inimeste haigestumise kohta ning me ei võta enam haigestunutega eraldi ühendust, st ei vii läbi epidemioloogilist uuringut, puudub meil info nakatunute omavaheliste seoste ja kollete kohta,» vastas Sepp küsimusele, kas pärast jaanipidustusi on ka koroonakoldeid tekkinud. «Meie tähelepanu on suunatud eelkõige hoolekandeasutustele. On esinenud üksikuid hoolekandeasutuste koldeid,» lisas Sepp.