Rahandusminister keeldus Estonia uuringute lisarahastust arutamast, kuid väitis hiljem vastupidist

Uurimist juhtiv ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas sõnas kolmapäeval peetud pressikonverentsil, et kuna hinnad on kallinenud ja uurimine tänu merepõhjast leitud avastustele laienenud, esitati valitsusele taotlus miljoni euro lisaraha saamiseks. Vastasel korral jääb osa vajalikke uurimistoiminguid tegemata.

Arikas ütles, et toonane majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas (KE) allkirjastas taotluse ning edasi liikus see rahandusministeeriumisse rahandusministri allkirja ootama, kuid sealt saadi negatiivne vastus. Öeldi, et rahandusminister ei soovi seda küsimust valitsuse lauale viia. «Oli ka aeg kokku lepitud, millal seda valitsuses arutatakse. Selles osas oli kommunikatsioon ka riigikantseleiga olemas ning pidin ka ise minema valitsusse, aga sain teada, et rahandusminister lükkas taotluse tagasi ja ei ole valmis seda arutama,» ütles Rene Arikas. Tema teada oli küsimus valitsuse kabinetinõupidamisel päevakorras, kuid jäeti sealt välja. «Anti teada, et ta võeti päevakorrast ära, sest rahandusminister ei olnud nõus seda teemat toetama,» kinnitas ta.