Kiirtestihanke kriminaalmenetlust esimese kuriteoteatega ei algatatud

Mais tegi EKRE haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) kohta kuriteoteate, misjärel teatas riigiprokuratuur, et kuriteole ilmnevaid tunnuseid ei nähtunud ning menetlust ei alustata. Juunis läbis Kersna ka riigikogus usaldushääletuse.

Eile aga teatas prokuratuur, et kaitsepolitsei juhtimisel on kriminaalmenetlus siiski algatatud.

«Prokuratuurile on haridus- ja teadusministeeriumi kiirtesti hankelepingute sõlmimise kohta esitatud kaks kuriteoteadet. Esimene oli üldsõnaline ega sisaldanud teavet, millest nähtunuks alust kriminaalmenetlust alustada. Seetõttu jättis prokuratuur toona kriminaalmenetluse alustamata,» selgitas prokuratuur.

Teine, hilisem kuriteoteade, oli prokuratuuri sõnul põhjalikum ning sisaldas täiendavaid andmeid. «Meile teadaolevat analüüsides leidsime, et selles on võimalikule kuriteole viitavaid tunnuseid. Seetõttu alustasime ühes episoodis lepingu sõlmimise asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetluse, sest vaid kriminaalmenetluses on võimalik teha toiminguid, mille abil saab asjaolusid välja selgitada,» selgitati uurimise tausta.