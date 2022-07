NÄDALA SÕLMKÜSIMUS ⟩ Milline oleks tõhusaim viis vene kool kaotada?

Miks on Eestis 30 aastat pärast taasiseseisvumist alles venekeelne õpe? Kui lühidalt kokku võtta, on vastus üpris lihtne: suurem osa sellest ajast on kulunud õigusaktide täpsustamisele või ootamisele, et äkki toimub midagi iseenesest, nagu keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk 2019. aastal nentis.