Liina Kersna mõtleb poliitikast lahkumise peale

Arusaadav selles mõttes, et pärast keskerakondlaste vallandamist on ministreid niikuinii vähe, parajasti käivad koalitsiooniläbirääkimised ja kui nüüd hakkad ka haridusministriga vangerdama, läheb üldse keerulisemaks. Imelik on otsus jälle sellepärast, et Kersna lubas tagasi astuda, esitas tagasiastumisavalduse, aga nüüd ikkagi jätkab. Nii võib jääda mulje, et poliitiline vastutus on lihtsalt sõnakõlks.