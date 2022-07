Intellektipuudega inimestele mõeldud kodus vajus inimene vee alla ja vajas elustamist

Tänaseks perede poolt juhitud - kuid hooned kuuluvad SA Liikva Päikesekodule - SA Päikesekodu Teenused tegevjuht Ülar Uusküla kinnitas, et Liikval juhtus kliendiga veeõnnetus. Hetkel on õnnetuse põhjus veel teadmata, kuna noor oskas Uusküla sõnul hästi ujuda ning tiigis olevat vesi kannatanule rinnuni.

«Klient viibis tiigis kahe töötaja järelevalve all, kes koheselt ta veest välja tõid ning asusid tegema kunstlikku hingamist ja muid vajalikke toiminguid. Töötaja oli ka parameediku väljaõppega ning protsessi instrueeris telefonitsi lisaks ka 112 kuni kiirabi saabumiseni,» sõnas Uusküla.

Tiik Liikva Päikesekodus, kus õnnetus juhtus. Pildil on ka endine Päikesekodu tegevjuht Janno Kell. Foto on tehtud eelmise aasta suvel.

Ehkki Postimehele teadaolevalt oli õnnetusse sattunu pikalt teadvuseta ning langes koomasse, siis sõnas Uusküla, et noor on tõesti jätkuvalt haiglas, kuid ta on teadvusel ja sööb iseseisvalt. «Me kõik loodame tema kiirele paranemisele.»