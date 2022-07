GALERII ⟩ Reportaaž Sakalalt: sõda võib meid tabada ka merel

Eesti kolm miinitõrjelaeva Sakala, Ugandi ja Admiral Cowan moodustavad meie mereväe selgroo, lisaks on staabilaev Wambola ja kolm väekaitsekaatrit. Seda pole just palju, kuid NATO riikide laevastike koossesisus oma ülesandeid täites olemegi tugevad. Merevägi on osalenud NATO alalise miinitõrje eskaadri koosseisus üle 15 aasta. Alaline valmidus tähendanudki seda, et julgeolekukriisi või sõja puhkedes peab laev olema valmis osalema sõjalistel operatsioonidel. Pärast Ukraina sõja algust just selline muutus toimuski.