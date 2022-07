KULLASKANDAAL ⟩ Varro Vooglaid: ostsime Tavidist väärismetalle, et kaitsta annetusi inflatsiooni eest

SAPTK-l oli eelmisel aastal käibevarasid 772 640 euro jagu, kusjuures sihtasutuse tulud tuginevad praktiliselt 100-protsendiliselt annetustele ja toetustele. Enam kui poole oma varadest suunas SAPTK väärismetallidesse: avalikkuses on kõige tõenäolisemaks peetud, et kõnealune väärismetall oli kuld.

Sihtasutuse juht Varro Vooglaid vastas Postimehe küsimustele kirjalikult. Seda, milliseid väärismetalle sihtasutus ostis, ei soostunud ta avaldama, küll aga kinnitas ta, et ostis need Tavidist. Eesti Ekspress on varem kirjutanud, et endine Tavidi investeerimiskulla valdkonna peaanalüütik Adrian Bachmann on Vooglaiu sõber ning vandenõuteooriate levitamisega silma paistva portaali Makroskoop peatoimetaja.