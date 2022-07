Nevski katedraali Tallinnas Toompeal käsutab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, mille kõrgeim pea patriarh Kirill on Vladimir Putini veendunud toetaja.

Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus tegutsevad kõrvuti kaks õigeusu kirikut. Meil on Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, mis kuulub Konstantinoopoli jurisdiktsiooni alla, ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, mis kuulub Moskva jurisdiktsiooni. Usumaailma reeglite järgi on selline olukord lubamatu, kuid ilmalike seaduste järgi võimalik.