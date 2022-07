Bezos kritiseeris Bideni üleskutseid kütusehindade alandamiseks

Bezose hinnangul tähendasid Bideni väljaütlemised kas otseselt valet probleemidele lähenemist või sügavat teadmatust turu põhidünaamika osas.

«Inflatsioon peaks olema Valge Maja jaoks praegu liiga oluline probleem, et selliseid avaldusi teha,» lisas miljardär.

Biden tegi päev varem pöördumise kütusemüügifirmade poole, milles tõi välja olukorra tõsiduse.

«Minu sõnum tanklaid haldavatele ja bensiinihindu määravatele ettevõtetele on lihtne: käes on sõja ja ülemaailmse ohu aeg,» teatas Biden.

«Alandage hindu, mida pumba juures küsite. Ja tehke seda kohe,» lisas Biden.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kaitses pühapäeval pärast Bezose sõnavõttu Bideni pöördumist suhtlusvõrgustikus Twitter ja tõi muu hulgas välja, et nafta hind on viimase kuu jooksul langenud umbes 15 dollarit barreli kohta.

«Kuid tanklates on hinnad vaevu langenud. See ei ole »põhiline turudünaamika«. See on turg, mis veab Ameerika tarbijat alt,» kirjutas Jean-Pierre.

Bensiinihinnad tanklates on saanud Ühendriikides laiema hinnatõusu sümboliks ja need on vähendanud märgatavalt Bideni populaarsust enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Biden on kütusemüügi-ja naftafirmasid regulaarselt rünnanud ning süüdistanud, et need hoolivad ainult oma kasumitest ja mitte tavatarbija heaolust.

Biden palus juuni keskel kongressil peatada kolmeks kuuks föderaalne bensiinimaks, sest hinnad hakkasid tõusma ja ameeriklaste pahameel kiiresti kasvama.

Mitu USA osariiki nagu New York ja Connecticut on avalikkuse pahameele hirmus juba kütusehinnad külmutanud ja mitu on kavandatud hinnatõusu edasi lükanud.