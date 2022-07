Kõrgete kaitseväe ametikohtade puudumise tõttu arvati kaks teenistujat reservi

Miks saadeti brigaadikindral Jaak Tarieni ja ülemveebel Siim Saliste enne tähtaega reservi? «Kaks teenistujat on juba arvatud reservi ja kahega neist on plaanitud lõpetada teenistussuhe lähikuudel. Reservi arvamise põhjuseks on tõsiasi, et kaitseväel ei ole nii kõrgeid vabasid ametikohti, mis sobiks seesuguse auastme, väljaõppe ja kogemustega ohvitseridele ning allohvitserile,» vastas kaitseväe peastaabi pressiesindaja kapten Taavi Laasik. Ta lisas, et reservi arvatud ja arvatavate kaitseväelaste näol on tegu väärikate ja edukate kaitseväelastega, kellel kõigil on olnud eeskujulik karjäär.