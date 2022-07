GALERII ⟩ Lootsi koge sõidab täna öösel Lennusadamasse

«Kolm kuud kestnud tööd on olnud iga hetk erakordsed. Seninägemata lahendusi nõudis kõik leiuga seonduv – kuidas see välja kaevata, mida sellega edasi teha, kuidas see välja tõsta ja mis kujul muuseumisse toimetada. Heameel on, et koostöös asjatundjatega said lahendused leitud ja unikaalne ning meie kõigi jaoks oluline leid saab koha Eesti Meremuuseumis. Meie anname nüüd aga parima, et avatav büroohoone kannaks edasi koge väärikat hõngu,» tõdes ehituse juht Tarmo Mill.