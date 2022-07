Popov: medtöötajad on demotiveeritud

Lääne-Tallina keskhaigla (LTKH) juht Arkadi Popov rääkis sotsiaalkomisjoni istungil, et valitsuse otsus Tallinna Haigla suhtes peatab kõik arengud. «Kõik arengud, mida võiksime planeerida, pidurduvad, sest meil ei ole ruume, kuhu me saaksime midagi laiendada,» ütles Popov. Ta lisas, et ainus lahendus on juurdeehitus, mis oleks järjekordne suurem investeering, sellele pole aga mõeldud. «Me ootasime Tallinna Haigla tulekut... Teised suurejoonelised projektid ei tule nii ruttu,» selgitas ta.