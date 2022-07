INTERVJUU ⟩ Ansip: kui saame uue valitsuse septembriks, on hästi

Eks nende läbirääkimistega paistab tõesti olevat nii, et mõni läbirääkijatest tunneb, et talle alternatiivi ei ole, ja hoiab oma hinnalipikut hästi kõrgel ning mingisugust allahindlust ja kompromissi teha ei kavatse. Väga riigimehelik see muidugi ei ole, sest üheski koalitsioonis ei saa keegi kõike seda, mida ta valimiste ajal on lubanud. Tuleb teha kompromisse ning arvestada ka teiste huvidega, pelgalt oma valimishuvide pärast ei saa lasta riiki pankrotti minna. Läbirääkimised on praegu kestnud küll pikalt, aga mitte ka liiga pikalt. Kiiret ei ole ju kuhugi, sest parlament ei tööta suvel, ja kui valitsus septembriks kokku saadakse, siis on hästi. Ministrid on ametis, ministeeriume juhitakse, nii et ma ei näe selles mitte mingisugust probleemi, et meil on praegu vähemusvalitsus. Seetõttu ei pea valitsus veel tagasi astuma.