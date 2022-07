Eesti on CO₂ kohustusega hädas üleraie, mitte Brüsseli kiusamise pärast

«Sihttase aastaks 2030 siduda 2,5 miljonit tonni süsinikuekvivalenti (aastas – toim) on selgelt üle jõu käiv, sellel võivad olla selged sotsiaal-majanduslikud tagajärjed,» hädaldas Urmas Kruuse enne Eesti seisukohtadega Euroopasse siirdumist pressikonverentsil (16.06.). «Meie vaates ei ole see nii kiiresti saavutatav, meie eripärad ja võimekused on arvestamata.»