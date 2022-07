Kuna ajalooline laevavrakk on umbes 24 meetrit pikk, otsustati lõigata see neljaks ning niimoodi osadena treileritel Lennusadamasse vedada. Eelmisel reedel lõigati ära laeva vööriosa ja tehti ka selle proovitõstmine. Kogu operatsioon võttis aega üheksa tundi ning selgus, et laeva esimene veerand ei kaalunud mitte 4,5 tonni, nagu arvati, vaid umbes kolm korda rohkem.