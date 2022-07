Diplomaat Clyde Kull läks kaitsepolitsei vastu kohtusse

«Olen kogu oma 30 aastase välisteenistuse staaži juures pühendunud Eesti vabariigi teenimisele ja kinnitan, et mitte mingit sisulist, ega vormilist põhjust riigisaladuse loa pikendamise keeldumisest ei ole ma alust andnud. Riigisaladuse luba on vajalik diplomaatiliste töökohuste täitmiseks. Pärast seda, kui kapo otsustas 18. mail 2021 riigisaladuse luba mitte pikendada, kutsuti mind presidendi tänavu 20. mai otsusega tagasi välisministeeriumisse oma ametikohalt Pariisis, kus olin suursaadik Prantsusmaal ja OECD juures. Olen veendunud, et tegemist on suure eksitusega ja soovin enda õigusi kaitsta,» kinnitas ta.