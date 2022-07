Reservväelased hakkavad õppustel saama tegevväelastega sama tasu

Kõrgendatud toetuse määr on olenevalt auastmest 75-100 eurot päevas. Samuti laienevad õppekogunemisel osalevatele vabatahtlikele instruktoritele kõik reservteenistuses ette nähtud tagatised: sotsiaalsed tagatised, hüvitised, majutus, toitlustus ja varustus, teatas BNSile kaitseministeerium.

Uue meetme eesmärk on soodustada seda, et maakaitse lisaüksuste väljaõppesse kaasatakse neid reservväelasi, kel on selleks oskusi ja teadmisi, kuid kes igapäevaselt instruktoritööga ei tegele.

«Vabariigi valitsus otsustas pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale suurendada maakaitse struktuuri kuni 20 000 liikmeni. Eesti inimeste kaitsetahet näitab see, et sestsaadik on astunud Kaitseliidu liikmeks rohkem kui 3000 inimest,» ütles kaitseminister Kalle Laanet.

«Oleme otsustanud eraldada lisavahendeid, et suurendada instruktorite arvu ning motiveerida ja kaasata väljaõppesse meie väärtuslike oskustega reservväelasi,» lausus Laanet.

Lisaks antakse Kaitseliidule lisavaraha kahe palgalise Naiskodukaitse instruktori koha loomiseks. Kaitseminister Laanet kohtus teisipäeval Naiskodukaitse esinaise Airi Toominguga.

«Viimastel kuudel on Naiskodukaitse liikmeskond hüppeliselt kasvanud. Sellega seoses on oluliselt tõusnud administreerimiskoormus ja väljaõppe läbiviimise maht. Naiskodukaitse juhtimine ja ka väljaõppe läbiviimine põhineb suuresti vabatahtlikkusel ning on seega äärmiselt ressursisäästlik. Samas on teatud mahus palgaline ressurss hädavajalik, mistõttu on Naiskodukaitsele lisanduvad ametikohad nüüd ja tulevikus äärmiselt vajalikud,» ütles Tooming.