GALERII ⟩ President tunnustas tuhandet noort

«Täna lähetan ma teid siit Kadriorust teele hariduse suursaadikutena,» ütles president Karis roosiaia vastuvõtul. «See tähendab, et ma palun teil hariduse ja harituse vaimu kanda ning levitada samasuguse hoolega, millega diplomaadid on läbi aegade seisnud Eesti eest. Kuhu iganes õpingud, töö või muud elusündmused teid viivad, on teie kätes ohjad, millega saate ühiskonda suunata targemaks ja haritumaks.»

Riigipea sõnul algab hariduse väärtustamine pisiasjadest nagu omaenda õpetajate tunnustamine ja tänamine. Samuti valmisolekust toetada sõprade ja lähedaste püüdlusi end täiendada. «Kui teist saavad otsustajad, siis selle eest seismine, et iga taseme haridus oleks kõigile kättesaadav ja kvaliteetne,» kõneles president Karis.

Minister Liina Kersna tunnustas koolilõpetajaid, kes on pidanud viimastel aastatel õppima koroonaviiruse põhjustatud ebastabiilsetes tingimustes. «Te pingutasite ja andsite endast parima. Te õppisite kiiresti kohanema. See aga on väga oluline oskus elus hästi hakkama saamiseks.»

Ministri sõnul näitab sõda meile seda, et haridus on üks olulisemaid komponente rahu vundamendis, kuna õpetab koostööd ja solidaarsust. «Rahu eeldab oskust elada ja töötada koos, arvestada erisustega, mõista või vähemalt püüda mõista üksteist; valmisolekut leida ühiseid lahendusi,» selgitas Kersna.

Oma pöördumises koolilõpetajate poole rõhutas ta, et diplom või tunnistus on kõigest välise maailma sündmus ning hariduse tõeline tähendus peitub meie sisemises kasvamises.

Gümnaasiumid, kutsekoolid ja ülikoolid üle Eesti said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvad lõpetajad, kel on suurepärased õpitulemused, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud.

Vastuvõtule oodatud silmapaistvad lõpetajad ei ole tingimata kiitusega lõpetanud, tunnustussündmuse eesmärk on tänada ja julgustada võimalikult paljusid eri viisil tublisid noori.

Kokku oli roosiaeda kutsutud sel aastal varasemast rohkem ehk ligi tuhat tänavust üld- ja kutsehariduse ning kõrgkoolide lõpetajat igast Eesti koolist. 374 gümnaasiumi, 314 kutseharidusasutuse ning 312 kõrgkooli lõpetajat said kutse vastuvõtule.