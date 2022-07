GALERII JA VIDEO ⟩ Lootsi koge hakkas teisel katsel liikuma

Teisipäeva õhtul tõsteti Tallinnas Lootsi tänaval leitud koge esimene tükk süvendist välja ja paigutati treilerile. Kohe tõstetakse välja veel teinegi tükk ning need sõidutatakse öösel Lennusadamasse.

Ülejäänud kaks tükki viiakse reede öösel vastu laupäeva. «Praegu saime kätte esimese tüki, mis kaalub koos kinnitustega 32 tonni. Võrdluseks võib öelda, et see tükk on peaaegu sama raske, kui oli terve eelmine koge, mis on praeguseks Paksus Margareetas eksponeeritud. Ja kolm sellist tükki on veel ootamas. Nii et tegu on keskaja kontekstis väga suure laevaga,» ütles Meremuuseumi direktor Urmas Dresen.

Koge tükke taheti välja tõsta juba eile, aga selgus, et niisuguse nurga all, nagu kraana majade vahel olevale süvendile ligi pääses, suudab ta tõsta vaid 27,7 tonni. Terve tänase päeva jooksul katsetati erinevaid variante ning ühtlasi tehti koge täiesti puhtaks põhjale ladestunud liivast ning püüti seda ka muul moel kergemaks teha. Nii et kui õhtul kaeva tõstma hakati, läks kõik probleemideta.

«Praegu sai treilerile tõstetud eestpoolt teine tükk. Täna loodame kätte saada ja ära viia ka vööriosa. Kahte ahtripoolset tükki tuleb veel veidi lahti kaevata ning neid transpordi jaoks rakistega kindlustada. Kui kõik hästi läheb, jõuavad kaks viimast tükki laupäeva päikesetõusuks Lennusadamasse,» rääkis Dresen.

Ta lisas, et kui koge tükid on Lennusadamasse jõudnud, siis tuleb nad üksteisele võimalikult lähedale nihutada ja neile sobiv raam ehitada. Lõikekohti tulevase eksponaadi juures ilmselt maskeerima ei hakata. «Need räägivad ju ka laeva lugu. Püüame tükid hästi üksteise vastu lükata, aga eks lõikekohad jäävad ikka näha. Ka Tivoli kogel jäi kopa jälg sisse, me ei hakanud seda kohta taastama,» ütles Dresen.