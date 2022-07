INTERVJUU ⟩ President Alar Karis: kui koalitsiooni lähiajal kokku ei saa, peaks peaminister tagasi astuma

Kui küsitakse, siis tuleb ikka vastata, ja kui on seisukoht või arvamus olemas, siis võiks välja öelda. Konkreetse juhtumi puhul minu seisukoht on selline ja seal ma rõhutasingi, et kui mina oleksin [öelnud], et siis mina oleks teinud teistmoodi.

See on peaministri tunnetus, millal ja kas ta selle avalduse toob. Siin on seadusraamid ees, et 30 päeva jooksul peaks seda tegema. Minu kõige parema arusaamise juures on selle asja mõte, et kui lähiajal see koalitsioon moodustab – ja ma räägin lähipäevadest –, siis tõenäoliselt ei ole mõtet panna sinna uut ministrit asemele või lisada veel ühele ministrile kolmanda ministri koormus. Aga kui on näha, et koalitsiooni moodustamine venib või nagu arvamust avaldatud (ekspeaminister Andrus Ansip – H.-L. A.), et pole ju hullu, kui ka sügisel see koalitsioon kokku saab, siis oleks mõistlik avaldus siia tuua.