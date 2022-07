Kaitseliidu ja kaitseväe ambitsioonikas plaan tähendab samal ajal ohverdusi

Herem tunnistas, et eesmärk koondada Kaitseliidu maakaitseringkondade kaitseliitlastest ja reservväelastest koosnevatesse lisaüksustesse praeguse ligemale 10 000 asemel kokku 20 000 meest on ajafaktorit arvestades – kõik peab olema tehtud veidi enam kui pooleteise aastaga – üsna ambitsioonikas.

«Sisuliselt järgmise aasta jooksul peame kõik need üksused isikkooseisu mõttes määrama, välja õpetama, varustama, ülesannestama ja siis tagasi kodudesse saatma. Niimoodi, et neid oleks võimalik tundide jooksul uuesti mobiliseerida. Nii et selles suhtes on see ambitsioon päris suur,» kõneles kaitseväe juhataja. Ta nimetas samuti tärmini: 2024. aasta veebruar