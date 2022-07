Danil, kes lõpetas Tartu Rakenduslik Kolledži, oli oma suurepärastest õpitulemustest hämmastunud. «Ma olin väga üllatunud, kui sain teada, et sooritasin kutseeksamid nii hästi, sest ma ei arvanud, et see on võimalik,» meenutas ta. Sügisest loodab ta õpinguid jätkata Tartu Ülikoolis, kus käis hiljuti ka vastuvõtuvestlusel.