GRAAFIK ⟩ Laane: ahvirõuged võivad Eestis osutuda laiaulatuslikuks ja selleks tuleb valmistuda

Eestis on selle nädala algusega kinnitatud kaks ahvirõugetesse nakatumist. Terviseameti andmetel on mõlemal juhul olnud tegemist keskealiste meesterahvastega, kes on lähiajal viibinud reisil Euroopas ning kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist.