Vargused kadunukeste tagant: kalmistutelt on pihta pandud nii rehasid kui ka hauatähiseid

Sotsiaalmeedias tekitas tormilise reaktsiooni ühe tallinlanna postitus selle kohta, et tema ema haualt Tallinnas Liiva kalmistul varastati hauakivi. Lugejad needsid pahategijad maa põhja, aga mainisid ka seda, et on kunagi taoliste juhtumitega ise kokku puutunud või kuulnud kalmistuvarastest oma tuttavatelt.