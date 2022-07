Kiirus- ja foorikaamerad fikseerisid poole aastaga üle 150 000 rikkumise

«Politsei on möödunud aastaga võrreldes fikseerinud rohkem kiiruseületamisi,» rääkis Loigo. «Jätkuvalt fikseeritakse kõige suurem osa kiiruseületamisi mobiilsete kiiruskaameratega ning kuigi rikkumiste arv on eelmise aastaga võrreldes väikeses languses, pole selle põhjuseks korralikumad liiklejad, vaid põgenikekriisiga tegelemise tõttu vähenenud liiklusjärelevalve tööaeg. Kasutame mobiilseid kiiruskaameraid liikluse rahustamiseks võimalikult palju, kuid turvalisuse jaoks saab ka iga liikleja ise palju ära teha.»

Loigo märkis, et ilusad ilmad, kadunud koroonapiirangud ja alanud puhkuste aeg on pannud inimesed rohkem liikuma, mis tõstab ka liiklusõnnetusse sattumise tõenäosust. «Iga piirkiirusele lisatud kilomeeter raskendab õnnetusse sattudes võimalikke vigastusi. Politsei paneb kõigile südamele, et piirkiirusel on mõte ja liikluses tasub olla ettevaatlik,» ütles ta.