Kapo otsis Kingoga seotud menetluse käigus läbi advokaadibüroo

Advokatuuri esimees Imbi Jürgen sekundeeris Traadile, öeldes, et advokaadibüroo läbiotsimine peaks olema viimane abinõu, kuna see on täis konfidentsiaalset informatsiooni.

Postimees kirjutas mais, et kaitsepolitsei alustas uurimist, kas riigikogu liige Kert Kingo on kuluhüvitiste kasutamises pannud toime kuriteo. Ei saa öelda, et Kingo oleks pannud toime kuriteo, ka mitte seda, et Kingole oleks esitatud kahtlustus ja ammugi mitte süüdistus. Kingo on ise varem meedias öelnud, et ta ei ole milleski süüdi.