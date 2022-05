Kaitsepolitsei hakkas uurima Kert Kingo kuluhüvitisi

Aprillis ilmusid kahtlused, et Kingo on kuluhüvitiste arvelt tasunud kolmandate isikute kohtukulusid. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tegeles Kingo juhtumiga ja pöördus politseisse. Nüüd on kapo ametlikult kinnitanud, et on võtnud asja uurimisse.