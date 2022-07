FOTOD ⟩ Iidsed Toila kivikalmed juhatasid arheoloogidele asulakoha kätte

Toilal on Eesti esiajaloos väärikas koht juba olemas – praeguse surnuaia juurest on avastatud ja arheoloogiliselt uuritud kaks kivikalmet, kuhu maeti inimesi juba rohkem kui 2000 aastat tagasi.

Tänavu toimuvad seal taas arheoloogilised uuringud. Töid teeb Tartu Ülikooli uurimisrühm: arheoloogid Aivar Kriiska, Kerkko Nordqvist, Irina Hrustaljova ja Aija Macāne koos kümne Soome harrastusarheoloogiga. See töörühm on tegutsenud Ida-Virumaal igasuviselt juba aastaid. Nordqvisti sõnul on tänu neile vabatahtlikele ajaloohuvilistele saadud uurida kohti, milleks praegune teadusrahastus võimalust ei anna.